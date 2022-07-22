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Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları başladı

Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları akşam saatlerinde yapılan dayanıklılık antrenmanı ile başladı.

Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları akşam saatlerinde yapılan dayanıklılık antrenmanı ile başladı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman farklı istasyonlarda yapılan dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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