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Bursaspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Haberleri

Bursaspor'da Esenler Erokspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, Boyabat 1868 Spor maçı sonrası Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor, Boyabat 1868 Spor maçı sonrası Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig'in 7. haftasında sahasında Esenler Eroksporile karşılaşacak olan Bursaspor bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'ndayaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10dakika sürdü. Isınma, çabukluk ve sürathareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyladevam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Yazıcı Bursaspor Esenler Spor Haberler

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