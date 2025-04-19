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Bursaspor, Bornova 1877 Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, Bornova 1877 Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
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Bursaspor, TFF 3. Lig'in 29. haftasında yarın Bornova 1877 takımını konuk edecek. Takım, hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

TFF 3. Lig'in 29. haftasında yarın Bornova 1877 takımını konuk edecek olan Bursaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, sahasında Bornova 1877 ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, oyunlarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde tempolu koşular yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Timsah, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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