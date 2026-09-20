Haberler

Bursaspor, Batman Petrolspor'u Iheanacho'nun 2 golüyle 2-1 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor, Batman Petrolspor'u Iheanacho'nun 2 golüyle 2-1 yendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Kelechi Iheanacho, attığı 2 golle takımının geri dönüşünde başrol oynadı ve maç sonrası Bursa'da kendilerini takip eden taraftarlara özel mesaj gönderdi.

Batman Petrolspor deplasmanında Bursaspor'a 2 golle galibiyeti getiren Kelechi Iheanacho, maç sonrası taraftarlara özel mesaj gönderdi.

Bursaspor, 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. İlk golü kalesinde görerek geriye düşen yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Bursaspor'a zorlu deplasmanda galibiyeti getiren isim Kelechi Iheanacho oldu. Nijeryalı santrfor, attığı 2 golle takımının geri dönüşünde başrol oynadı.

"Çok zor, çok sert bir maç oldu"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Iheanacho, alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli forvet, Bursa'da kendilerini takip eden taraftarları mutlu etmenin ayrıca önemli olduğunu belirtti. Öncelikle galibiyet için çok mutlu olduklarını belirten Iheanacho, "Çok iyi bir galibiyet. En önemlisi de Bursa'da bizi izleyen taraftarlarımız. Onları mutlu ettik bugün, en önemlisi de onlar oldu. Çok zor, çok sert bir maç oldu ama başardık kazanmayı. Mutlu bir şekilde şimdi Bursa'ya dönüyoruz. Isınmaya çıktığımızda deplasman tribününde yeşil-beyazlı taraftarları aradık. Dürüst olmam gerekirse onların eksikliğini hissettik, onları özledik. Isınmaya çıktığımda deplasman tribününde aradım ama orada kimseyi göremedim. Sebebini de anlamadım neden kimse olmadığının. Ama bugün onlar için oynadık, onlar için kazandık, onları mutlu ettik. O yüzden bu açıdan çok memnunuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eskişehir'de festival çöktü! Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı, organizatör karakola götürüldü

Ceza ve İrem Derici sahneye çıkmadı! Geriye bu manzara kaldı
Yol ortasında dehşet! Kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu

Kamyonetten atlayan kadın ağır yaralandı, kocasının hareketi olay oldu
Rusya'da Devlet Duması seçimlerinde son gün savaş karşıtı adayların çoğu yer almıyor

Seçime saatler kala Rusya’da kritik gelişme: Muhalifler yarış dışı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbullular dikkat! FSM Köprüsü'nün Ankara istikameti ve Beykoz'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

FSM Köprüsü'nde o istikamet kapandı! İşte alternatif güzergahlar
Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
Japonya'dan dünyada bir ilk! Arızalanan robotlar için özel ambulans

Bu ambulans biraz farklı! İnsanlara değil insansılara yetişecek
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık

Bir tuhaf açıklama daha: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
Fransız polisi 'dur' ihtarına uymayan genci ezdi! Şehir yangın yerine döndü

Fransa yine yangın yeri! Bu kez suçlu polis
Ali Rıza Demircan: Çıplaklık ahlakımızı çökertirken cinselliğimizi de köreltiyor

Ünlü ilahiyatçıdan çok konuşulacak sözler: Çıplaklık cinselliğimizi...
Fenerbahçe'den 1088 gün sonra bir ilk

Kadıköy'de 1088 gün sonra bir ilk!