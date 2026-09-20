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Bursaspor, Batman Petrolspor'u 2-1 yendi; Iheanacho 8 maçta 11 gole ulaştı

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Bursaspor, Batman Petrolspor'u 2-1 yendi; Iheanacho 8 maçta 11 gole ulaştı
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Bursaspor, 1'inci Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'u Kelechi Iheanacho'nun iki golüyle 2-1 mağlup etti. Nijeryalı yıldız bu süreçte 8 maçta 11 gol ve 2 asist üreterek gol krallığının zirvesindeki yerini korudu.

BURSASPOR, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Batman Petrolspor karşılaşmasını Kelechi Iheanacho'nun iki golüyle 2-1 kazanırken, Nijeryalı yıldız 8 maçta 11 gole ulaştı.

Bursaspor 1'inci Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmada geriye düşen yeşil-beyazlılara 3 puanı, Nijeryalı yıldız Kelechi Iheanacho attığı iki golle getirdi. Bu sonuçla birlikte Iheanacho, 1'inci Lig'de gol krallığının zirvesindeki yerini korurken sezona damga vuran performansını da sürdürdü. Bursaspor'un ligde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki santrfor, hiçbir maçta gol sevinci yaşamadan sahadan ayrılmadı. Iheanacho bu süreçte 11 golün yanı sıra 2 asist üreterek takımının hücumdaki en önemli ismi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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