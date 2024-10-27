Bursaspor Basketbol, Türk Telekom'u 94-90 Yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor Basketbol, Türk Telekom ile karşılaştı ve maçı 94-90'lık skorla kazandı. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Bursaspor'dan Michineau ve Brown yer aldı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Nazlı Çisil Güngör
Bursaspor Basketbol : Sharma 2, Sarper David Mutaf 1, Michineau 27, Brown 18, Grantham 16, Ömer Utku Al 13, Berkay Candan 12, Pipes 3, Nusret Yıldırım 2
Türk Telekom : İsmet Akpınar 8, Brown 17, Hanlan 16, Alexander 15, Makoundou 12, Melih Tunca 16, Mete Tekçevik, Berkan Durmaz 3, Arda Özdoğan, Mahir Ağva, Bess 3
1. Periyot: 23-18
Devre: 39-35
3. Periyot: 66-58
5 faulle çıkanlar: 23.28 Sharma, 28.54 Sarper David Mutaf, 36.24 Berkay Candan ( Bursaspor Basketbol ), 38.44 Alexander, 39.49 Brown ( Türk Telekom )
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor Basketbol, Türk Telekom'u 94-90 yendi.