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Bursaspor Basketbol, Türk Telekom'u 94-90 Yendi

Bursaspor Basketbol, Türk Telekom'u 94-90 Yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor Basketbol, Türk Telekom ile karşılaştı ve maçı 94-90'lık skorla kazandı. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Bursaspor'dan Michineau ve Brown yer aldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Nazlı Çisil Güngör

Bursaspor Basketbol : Sharma 2, Sarper David Mutaf 1, Michineau 27, Brown 18, Grantham 16, Ömer Utku Al 13, Berkay Candan 12, Pipes 3, Nusret Yıldırım 2

Türk Telekom : İsmet Akpınar 8, Brown 17, Hanlan 16, Alexander 15, Makoundou 12, Melih Tunca 16, Mete Tekçevik, Berkan Durmaz 3, Arda Özdoğan, Mahir Ağva, Bess 3

1. Periyot: 23-18

Devre: 39-35

3. Periyot: 66-58

5 faulle çıkanlar: 23.28 Sharma, 28.54 Sarper David Mutaf, 36.24 Berkay Candan ( Bursaspor Basketbol ), 38.44 Alexander, 39.49 Brown ( Türk Telekom )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor Basketbol, Türk Telekom'u 94-90 yendi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor

Türk Telekom Basketbol Bursaspor Sigorta Türkiye Güncel Spor

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