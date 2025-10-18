Haberler

Bursaspor Basketbol, Glint Manisa Basket'i Yenerek 4. Haftayı Galibiyetle Kapattı

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Glint Manisa Basket'i 84-69 mağlup etti. Maçta önemli katkılar sağlayan oyuncular arasında Childress ve Parsons öne çıktı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Bursaspor Basketbol : Childress 15, Parsons 16, Göksenin Köksal 2, Berk Can Akın 13, Delaurier 5, Crawford 11, Yesukan Onar 3, King 6, Konontsuk 5, Nnoko 8

Glint Manisa Basket: Scrubb 6, Smith 6, Yiğit Onan 9, Mintz 16, Altan Çamoğlu 11, Johnson 13, Buğra Çal 3, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2, Zemaitis 3

1. Periyot: 19-20

Devre: 36-38

3. Periyot: 62-47

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Glint Manisa Basket'i 84-69 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
