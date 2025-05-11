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Bursaspor Basketbol, Darüşşafaka'yı Mağlup Etti

Bursaspor Basketbol, Darüşşafaka'yı Mağlup Etti
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Darüşşafaka'yı 98-82 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Darüşşafaka: 98-82

Memet Can YEŞİLBAŞ / BURSA, –

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Uğur Akyıldız

BURSASPOR: Sarper David Mutaf 23, Michineau 18, Grantham 15, Brown 12, Gavrilovic 9, de Julius 8, Sharma 7, Berkay Candan 6

DARÜŞŞAFAKA: Moore 15, Brajkovic 13, Tinkle 13, Sibande 10, Appleby 8, Ege Demir 7, Enes Berkay Taşkıran 6, Gach 6, Pecarski 4

1'İNCİ PERİYOT: 31-19

DEVRE: 55-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-63

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 98-82 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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