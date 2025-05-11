Bursaspor Basketbol, Darüşşafaka'yı Mağlup Etti
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında Darüşşafaka'yı 98-82 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Darüşşafaka: 98-82
Memet Can YEŞİLBAŞ / BURSA, –
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Uğur Akyıldız
BURSASPOR: Sarper David Mutaf 23, Michineau 18, Grantham 15, Brown 12, Gavrilovic 9, de Julius 8, Sharma 7, Berkay Candan 6
DARÜŞŞAFAKA: Moore 15, Brajkovic 13, Tinkle 13, Sibande 10, Appleby 8, Ege Demir 7, Enes Berkay Taşkıran 6, Gach 6, Pecarski 4
1'İNCİ PERİYOT: 31-19
DEVRE: 55-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 79-63
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29'uncu haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında ağırladığı Darüşşafaka'yı 98-82 mağlup etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor