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Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten Siyaset Mesajı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik'ten Siyaset Mesajı
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Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kulüplerinin siyasilerle ilişkilendirilmeye çalışıldığını belirterek, taraftarların gereken cevabı vereceğini ifade etti. Ayrıca, kulübün geçmişte yaşadığı yanlış yönetim ve planlama sorunlarına dikkat çekti.

Bursa spor Kulübü Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Küçük düşüncelerle bizi siyasilerle ilişkilendirmeye çalışanlara, aklıselim taraftarlarımız gereken cevabı verecektir' dedi.

Yeşil-Beyazlı kulübün Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

İyi Parti'nin değerli Genel Başkanı'na, Bursa spor ile ilgili güzel duygu ve düşünceleri için teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyemiz, Oğuzhan Kutlucan kardeşim, kendilerine formamızı takdim etti.

Bu vesileyle bir hususu belirtmek istiyorum Kulübümüz, malumunuz Türkiye'nin en büyük şehir takımlarından biridir. Maalesef, yanlış planlama ve yönetim anlayışları nedeniyle hiç hak etmediği bir noktadadır. Yerelde Bursamızı ve genelde Türkiye'mizi siyasiler yönetmektedir ve Bursa spor, altyapısında yüzlerce sporcu yetiştiren ve milli takıma onlarca sporcu gönderen bir spor kulübüdür. Ancak, bunca zaman hak ettiği desteği maalesef alamamıştır.

Başkanlığını yürüttüğüm yönetim kurulu, kulübümüzün hak ettiği desteği alabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Bu hedef doğrultusunda, bize bir adım gelene, biz on adım gideriz. Küçük düşüncelerle bizi siyasilerle ilişkilendirmeye çalışanlara, aklıselim taraftarlarımız gereken cevabı verecektir. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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