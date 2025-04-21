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Bursaspor Başkanı Enes Çelik: '1. Lig'e Borçsuz Yükselmek İstiyoruz'

Bursaspor Başkanı Enes Çelik: '1. Lig'e Borçsuz Yükselmek İstiyoruz'
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Bursaspor, TFF 3. Lig'de 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk kupasını aldı. Başkan Enes Çelik, hedeflerinin 1. Lig'e borçsuz gelmek olduğunu belirtti.

TFF 2. Lig'e yükselen Bursaspor'da Başkan Enes Çelik, 1. Lig'e borçsuz gelmek istediklerini söyledi.

Bursaspor, TFF 3. Lig'in 29. haftasında sahasında karşılaştığı Bornova 1877'yi 4-1'lik skorla mağlup etti. Yeşil-Beyazlılar maçın ardından şampiyonluk kupasını düzenlenen törenler aldı. Kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Tüm şehre hayırlı olsun, herkes muradına erdi. Basından yöneticisine iş adamından siyasetçisine, taraftarımız en başta herkes mutlu. İnşallah bu mutluluklar önümüzdeki yıllarda devam edecek. Taraftarımız sağ olsun bu sene hep rekor kırdı. Stat kapasitemiz daha fazla olsaydı seyirci ortalamasında birinci sırada olurduk. Ama bizim stadyum kapasitemiz diğer takımlara göre daha az olduğundan zaten birinciyiz. Taraftarımız bizi desteklediği sürece biz onlara Allah'ın izniyle karşılıklarını vereceğiz. Birçok konuyla, birçok problemle uğraştık. Uğraştığımız konular daha sınırlı ve daha çok sportif alana yoğunlaşacağız. Birkaç haftadır yoğun bir şekilde buna başladık. İnşallah temmuz ayının başına kadar takımı hazır bir şekilde kampta hocamıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

Hedeflerinin 1. Lig'e borçsuz yükselmek olduğunu söyleyen Çelik, "Bu hafta birkaç yönetici daha olacak. Şu an eskisi kadar değil, kalanlara yoğun bir kıskaç halinde üzerlerine gidiyoruz ve inşallah kısa sürede borcu bitireceğiz. Yılbaşı veya lig içinde tüm borçları bitirmek istiyoruz. Hedefimiz 1. Lig'e borçsuz olarak gelmek. Biz kendimiz güçlü olduğumuz zaman hangi grupta olduğumuzun önemi yok. İster kırmızı olsun ister beyaz, benim için bir önemi yok. Biz olacağımız grupta play-off'a kalmadan 1. olup çıkmamız lazım" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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