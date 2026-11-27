Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, 12 Eylül'de göreve seçilen MHP İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ile yönetim kuruluna ziyarette bulundu.

İl binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Mehmet Emin Özcanbaz, Bursaspor Başkanı Enes Çelik'i ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bursasporlu olduklarını belirten Özcanbaz, hem MHP İl Başkanı hem de Bursalı olarak Bursaspor'u yakından takip ettiğini ve başarılarından dolayı büyük mutluluk duyduğunu bildirdi.

Bursaspor'un yoluna hem borçlarını azaltarak hem de art arda şampiyonluklar alarak emin adımlarla ilerlediğini aktaran Özcanbaz, "Amasız ve fakatsız Bursaspor'un yanındayız. İnşallah bu sezonu da şampiyonluk olarak tamamlayıp hak ettiğimiz Süper Lig'e çıkacağız. Bursaspor'un Süper Lig'de de şampiyonluğa oynayacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Enes Çelik de MHP'nin her zaman Bursaspor'un yanında olduğunu söyledi. Kulüp olarak her partiye eşit mesafede olduklarının altını çizen Çelik, "Bursaspor partiler üstü bir yapı. O nedenle amasız ve fakatsız Bursaspor'u seven, desteğini esirgemeyen herkes bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un sezon sonunda şampiyon olacağına dair inançlarının tam olduğunu vurgulayan Çelik, "Başkan Mehmet Emin Özcanbaz'ın dediği gibi 'Biz şampiyon olacağız.' Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ve orada da kalıcı olmak ve ilk 5 arasında yer almak. Bu kent destek olduğu sürece Bursaspor bunu başarır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, ziyaretin sonunda Özcanbaz'a arkasında isminin yazılı olduğu "Fetih Forması" hediye etti.

Kaynak: AA