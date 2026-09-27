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Bursaspor Başkanı Çelik, A Milli Takım antrenmanında 5 milliye Fetih forması verdi

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Bursaspor Başkanı Çelik, A Milli Takım antrenmanında 5 milliye Fetih forması verdi
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, İtalya maçı öncesi Bursa'da A Milli Takım antrenmanını ziyaret etti. Çelik, Bursaspor altyapısından yetişen 5 milli futbolcuya Fetih forması hediye etti; Montella ve Merih Demiral'a çiçek takdim etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, İtalya maçı öncesi A Milli Takım'ın antrenmanını ziyaret ederek Bursaspor altyapısından yetişen millilere Fetih forması hediye etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, İtalya karşılaşması için Bursa'da bulunan A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti. Çelik, milli takım heyetiyle bir araya gelirken Bursaspor altyapısından yetişen milli futbolcuları da unutmadı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret eden Enes Çelik, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile takım kaptanı Merih Demiral'a çiçek takdim etti.

Vakıfköy'den yetişen millilere Fetih forması

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, ziyaret sırasında yeşil-beyazlı kulübün altyapısından yetişerek A Milli Takım'a kadar yükselen Altay Bayındır, İsmail Yüksek, Zeki Çelik, Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer ile de bir araya geldi.

Çelik, 5 milli futbolcuya Bursaspor'un Fetih formasını hediye ederek İtalya karşılaşması öncesinde A Milli Takım'a başarı dileklerini iletti.

A Milli Takım, yarın Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Vural:

Fatih Terim neredesin çık gel artık Türkiye çoluk çocuğun elinde dünyaya rezil oluyor

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