Bursaspor, Barış Gök'ü Kadrosuna Catırdı

Bursaspor, Barış Gök'ü Kadrosuna Catırdı
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Bursaspor, 32 yaşındaki sol bek Barış Gök'ü transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Tecrübeli oyuncu, Kastamonuspor ile olan sözleşmesini sonlandırdıktan sonra yeşil-beyazlı formayı giyecek.

Bursaspor, 32 yaşındaki sol bek Barış Gök'ü transfer ettiğini "Ailemize Hoş Geldin" paylaşımıyla duyurdu.

Bursaspor, kadrosunu deneyimli bir sol bekle güçlendirdi. Yeşil-beyazlı ekip, Barış Gök'ü "Ailemize Hoş Geldin Barış Gök" ifadeleriyle resmen açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Kastamonuspor ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sonlandıran 32 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapmıştı. Sol bek pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncu, artık Bursaspor forması giyecek.

Barış Gök, Bursaspor Teknik Direktörü Adem Çağlayan'ın geçen sezon Kastamonu'da birlikte çalıştığı isimlerden biriydi. Çağlayan'ın ısrarla alınmasını istediği oyuncunun transferi bugün itibarıyla yeşil-beyazlı kulüp tarafından duyuruldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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