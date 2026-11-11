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Bursaspor, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası PFDK'ya sevk edildi

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Bursaspor, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası PFDK'ya sevk edildi
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Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor, maç sonrası PFDK'ya sevk edildi. Kulübe çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşlukları gerekçe gösterildi; sevk kesin ceza değil, nihai karar PFDK incelemesiyle verilecek.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor, karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Yeşil-beyazlı kulübe çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve maç sonrasında yayımlanan video gerekçe gösterildi.

Trendyol 1. Lig'de 7 Kasım'da oynanan karşılaşmada Bursaspor, Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlı camiada hakem kararlarına yönelik tepkiler gündeme geldi.

Maçın ardından Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, İdari Menajer Furkan Akın ve Kulüp Başkanı Enes Çelik, hakem yönetimi ve Türkiye Futbol Federasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kulübün de tartışmalı pozisyonlara ilişkin görüntüleri içeren bir video yayımladığı öğrenildi.

Bursaspor tarafından yapılan açıklamada, kulübün söz konusu gerekçelerle disipline sevk edildiği belirtilirken, Başkan Enes Çelik, İdari Menajer Furkan Akın ve Teknik Direktör Mustafa Er'in de karşılaşma sonrasındaki açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Gözler şimdi PFDK'nın yapacağı değerlendirmeye çevrildi. Sevk kararlarının henüz kesinleşmiş bir ceza anlamına gelmediği, nihai kararın kurulun incelemesinin ardından verileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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