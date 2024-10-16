Bursaspor, Anorthosis Famagusta'yı 86-79 Mağlup Etti
Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'ndaki mücadelede Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta takımını 86-79'luk skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Paulo Marques (Portekiz), Blatz Zupancic (Slovenya), Petr Blahout (Çekya)
BURSASPOR BASKETBOL: Pipes 8, Brown 17, Grantham 16, Mutaf 8, Gavrilovic 20, Ömer Utku Al 7, Michineau 4, Sharma 6, Berkay Candan
ANORTHOSIS FAMAGUSTA: Garrett 2, Smith 13, Maragkos 10, Sanadze 15, Williams 8, Eleftheriou, lliadis 5, Gregory Williams 7, Leronymidis, Townes 19
1'İNCİ PERİYOT: 20-19
DEVRE: 41-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-55
FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta takımını 86-79 yendi.