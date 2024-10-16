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Bursaspor, Anorthosis Famagusta'yı 86-79 Mağlup Etti

Bursaspor, Anorthosis Famagusta'yı 86-79 Mağlup Etti
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Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'ndaki mücadelede Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta takımını 86-79'luk skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Paulo Marques (Portekiz), Blatz Zupancic (Slovenya), Petr Blahout (Çekya)

BURSASPOR BASKETBOL: Pipes 8, Brown 17, Grantham 16, Mutaf 8, Gavrilovic 20, Ömer Utku Al 7, Michineau 4, Sharma 6, Berkay Candan

ANORTHOSIS FAMAGUSTA: Garrett 2, Smith 13, Maragkos 10, Sanadze 15, Williams 8, Eleftheriou, lliadis 5, Gregory Williams 7, Leronymidis, Townes 19

1'İNCİ PERİYOT: 20-19

DEVRE: 41-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-55

FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, sahasında Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta takımını 86-79 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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