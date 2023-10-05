Bursaspor, TFF 2. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Ankara Demirspor maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, taktik çalışmalarla tamamlandı.

Bursaspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Bursaspor'da Ankara Demirspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 7. haftasında sahasında ağırlayacağı Ankara Demirspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde dar alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA