Bursaspor, Anadolu Üniversitesi'ni 4-1 ile Geçti
Nesine 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Bursaspor, sahasında Anadolu Üniversitesi ile karşılaştı ve maçı 4-1 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.
Nesine 3. Lig 1. Grup 20. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Anadolu Üniversitesi'ni 4-1 mağlup etti.
Hakemler: Mazlum Doğan Bodur, Mustafa Güçer, Burak Yanardağ
Bursaspor: Anıl Atağ, Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Berkan Keskin, Furkan Özyapı (Muhammet Zeki Dursun dk. 82), Bora Yılmaz (Ahmet Çobanoğlu dk. 90+2), Musa Çağıran, Vefa Temel (Yiğitali Bayrak dk. 66), Hamza Gür, Ahmet İlhan Özek (Abdullah Tazgel dk. 66), Mücahit Can Akçay (Tahir Babaoğlu dk. 66)
Teknir Direktör: Pablo Martin Batalla
Anadolu Üniversitesi: Cihan Şentürk, Rıdvan Coşkun, Fatih Selimhan Solmaz, Ahmet Keleş, Abdullah Şahin, Deniz Karadeniz, Niyazi Çolak (Efecan Barlık dk. 63), Berkay Güntay (Noyan Öz dk. 46), Orhan Yıldırım (Özkan Geldi dk. 35), Tayyip Mevlüt Kaya (Emre Gündoğdu dk. 77), İsmail Kulet (Ahmet Dereli dk. 63)
Teknir Direktör: İlhan Var
Sarı kartlar: Fatih Selimhan Solmaz, Cihan Şentürk (Anadolu Üniversitesi)
Goller: Vefa Temel (dk. 44), Ahmet İlhan Özek (dk. 62 pen.), Hamza Gür (dk. 90 ve 90+5) (Bursaspor), Noyan Öz (dk. 79) (Anadolu Üniversitesi) - BURSA