Bursaspor Aliağa FK maçı hazırlıklarına başladı
Bursaspor, Nesine 2. Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı Aliağa FK maçının hazırlıklarına başladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı.
Bursaspor, Nesine 2. Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı Aliağa FK karşılaşmasının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla start verdi.
Bursaspor, Nesine 2. Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı Aliağa FK maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil beyazlı ekip, çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde sürdürdü. Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Ardından pas çalışmasına geçen futbolcular, idmanı dar alan oyunlarıyla tamamladı.
Somaspor karşılaşmasında görev alan oyuncular ise günü yenileme çalışmalarıyla geçirdi. Bursaspor, Aliağa FK maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek. - BURSA