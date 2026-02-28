Bursaspor-68 Aksaray Belediyespor: 6-0
2'nci Lig Kırmızı Grup 26'ncı hafta müsabakasında lider Bursaspor, Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçta 68 Aksaray Belediyespor'u 6-0'lık skorla rahat bir şekilde geçti.
STAD: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Ali Gün, Batuhan Sarıgül
BURSASPOR: Kerem Matışlı, Rahmetullah Barişbek (Dk 74 Musa Çağıran), Taha Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Barış Gök, Halil Akbunar, Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu (Dk 74 Zeki Dursun), Hamza Gür, İlhan Depe, Ertuğrul İdris Furat, Emir Kaan Gültekin (Dk 59 Sefa Narin)
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Arda Yazıcı, Alperen Kuyubaşı, Özkan Yıldırım (Dk 70 Hümeyir Albayrak), Efe Niyazi Kurtulmuş, Harun Genç, Muhammet Yeşil, Bahattin Karahan, Sezer Yıldırım, Muhammed Himmet Ertürk (Dk 70 Devran Şahin), Onur Ural, Serhat Kot, Oğuzhan Aksoy
GOLLER: Dk 19, 33, 69, 90 Ertuğrul İdris Furat, Dk 39 İlhan Depe, Dk 79 Eyüp Akcan ( Bursaspor )
2'nci Lig Kırmızı Grup 26'ncı hafta müsabakasında lider Bursaspor, kendi sahasında ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor'u 6-0 mağlup etti.