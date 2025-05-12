Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Bursaspor, Ahmet Efe Çakmakkaya ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı

Bursaspor, Ahmet Efe Çakmakkaya ile Profesyonel Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, altyapısından yetişen genç kaleci Ahmet Efe Çakmakkaya ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni sezon çalışmaları kapsamında genç oyuncuya başarılar diledi.

Bursaspor, altyapıda yetişen Ahmet Efe Çakmakkaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, yeni sezon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Hafta sonu 3 transfere imza atan Yeşil-Beyazlılar altyapıda da çalışmalarını sürdürüyor. Bursaspor altyapısında yetişen Ahmet Efe Çakmakkaya ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Bursaspor Kulübü yayınladığı mesajda, "Altyapımızdan yetişen genç oyuncumuz Ahmet Efe Çakmakkaya ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Bu anlaşmanın hem kulübümüz hem de Ahmet Efe Çakmakkaya için hayırlı olmasını diler, oyuncumuza başarılarla dolu bir kariyer temenni ederiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Korkutan bir deprem daha! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.