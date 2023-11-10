Bursaspor'a saha olaylarından ceza

Bursaspor, saha olayları nedeniyle 42 bin TL para cezasına çaptırıldı. 2. Başkan Metin Genç ise 38 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin TL para cezası aldı.

PFDK'ya sevk edilen Bursaspor'un cezası belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüp, saha olayları nedeniyle 42 bin TL para cezasına çaptırılırken, 2. Başkan Metin Genç de 38 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin TL para cezası aldı.

PFDK tarafından alınan kararlar şu şekilde: "

Bursaspor Kulübü'nün, 05.11.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Kırşehir FSK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü idarecisi Metin Genç'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü idarecisi Metin Genç'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 38 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - BURSA