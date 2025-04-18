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Bursaspor'a 214 Bin 500 TL Ceza!

Bursaspor'a 214 Bin 500 TL Ceza!
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PFDK, Bursaspor'a Artvin Hopaspor karşılaşmasındaki kötü tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle toplam 214 bin 500 TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), TFF 3. Lig'in 28. haftasında Bursaspor'a, Balıkesir'de oynadığı Artvin Hopaspor mücadelesindeki 'çirkin ve kötü tezahürat', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları' nedeniyle toplam 214 bin 500 TL para cezası verdi.

TFF'nin sitesinden açıklanan PFDK kararı şöyle:

"Bursaspor Kulübünün, 13.04.2025 tarihinde oynanan Artvin Hopaspor- Bursaspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 10 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 7. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 99 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 105 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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