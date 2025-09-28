Bursaspor, 40 bin taraftarının izlediği maçta sahasında 525 gün sonra kaybetti

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında sahasında Isparta 32 Spor ile karşılaştı. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 40 bin kişinin izlediği mücadeleyi Bursaspor, 1-0 kaybetti.

525 GÜN SONRA SAHASINDA KAYBETTİ

Bursaspor, bu sezonki ilk iç saha yenilgisini alırken aynı zamanda 525 gün sonra kendi sahasında kaybetti.

TEK GOL 64. DAKİKADA

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen karşılaşmanın 64. dakikasında hızlı gelişen Isparta 32 Spor atağında ceza sahasında topla buluşan Baran Başyiğit, uzak köşeye yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ VE SAKATLIK

Bursaspor'da 56. dakikada Tayfun Aydoğan sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerine Hakkı Türker dahil olurken, Tunahan Ergül de kenara alındı ve Muhammet Zeki Dursun sahaya girdi. 68. dakikada ise Sefa Narin yerini Muhammet Demir'e bıraktı. Hücumda aradığı golü bulamayan yeşil-beyazlılar, son bölümdeki çabalarına rağmen eşitliği sağlayamadı.