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Bursaspor, 3. Lig'de Şampiyon Oldu

Bursaspor, 3. Lig'de Şampiyon Oldu
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TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar, şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftada deplasmanda karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor, lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Acemler İstasyonu Otoparkı'na kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftada Bursaspor, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşılaştığı Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 2. Lig'e yükseldi. Acemler İstasyonu Otoparkı'na kurulan dev ekranda maçı izleyen taraftarlar, nefesleri tutarak maç düdüğünün çalmasını bekledi. Müsabakanın bitmesinin ardından meşaleleri yakan Bursasporlu taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Taraftarlar kutlama için şehrin simgelerinden Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Heykel'e akın etti. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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