Bursaspor 2. Lig'de 2'de 2 Yaparak KCT 1461 Trabzon FK'yı Geçti

Bursaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta KCT 1461 Trabzon FK ile oynadığı maçı 1-0 kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Maç öncesinde taraftarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları açtı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor'un, 2. haftada sahasında KCT 1461 Trabzon FK ile yaptığı maçı binlerce taraftar seyretti.?

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından alt liglere gerileyen Bursaspor, yeni sezonda 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veriyor.

Bursaspor, ligin 2. haftasında Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda KCT 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya geldi.

"Kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 40 bini aşkın yeşil-beyazlı taraftar izledi.

Müsabakayı Bursaspor 1-0 kazandı.

Bursaspor, bu sonuçla ligde 2'de 2 yaptı.

Bu arada yeşil-beyazlı taraftarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla karşılaşma öncesinde binlerce Türk bayrağı açtı.

