Bursaspor, 2 Aralık'ta Silivrispor'la oynanacak kupa maçı hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da deplasmanda Silivrispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Vanspor karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlılar, 2 Aralık'ta Silivri Müjdat Gürsü Stadı'nda oynanacak mücadeleye odaklandı.
BURSASPOR, Vanspor deplasmanının ardından Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'daki Silivrispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da deplasmanda karşılaşacağı Silivrispor maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlılar, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla kupa mesaisine geçti. Dün Manisa'da oynanan Vanspor karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Bursaspor, çalışmalarını ara vermeden sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, deplasmandaki kupa mücadelesinin hazırlıklarına odaklandı.
Silivrispor ile Bursaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşması, 2 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Mücadeleye İstanbul'un Silivri ilçesindeki Silivri Müjdat Gürsü Stadı ev sahipliği yapacak.