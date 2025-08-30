Bursaspor, 1461 Trabzon FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Bursaspor, 1461 Trabzon FK'yı 1-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un ikinci haftasında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçtaki tek golü Muhammet Demir kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un ikinci haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon FK'yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Burak Akdağ, Berkay Diniz ve Hakan Tunç

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkçı, Sefa Narin, Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, İlhan Depe, Hakkı Türker, Barış Gök, Muhammet Demir

1461 Trabzon: Metin Uçar, Emir Tintiş, Buğrahan Karslı, Hamza Özdemir, Ferhan Evren, Sami Satılmış, Veysel Karani Ünal, Sedat Dursun, Süleyman Güneş, Naim Saruhan Dönmez, Muhammed Emin Sarıkaya

Gol: Muhammet Demir (dk. 19) (Bursaspor) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
8 gollü maçta Berke Özer asist yaptı, Lille kazandı

Yanlış duymadınız! 8 gollü maçta Berke'den harika asist
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni sezona damga vuracak ikili! Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu

Yeni sezona damga vuracak ikili! İmirzalıoğlu'nun partneri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.