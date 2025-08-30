Bursaspor, 1461 Trabzon FK'yı 1-0 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un ikinci haftasında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçtaki tek golü Muhammet Demir kaydetti.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Burak Akdağ, Berkay Diniz ve Hakan Tunç
Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkçı, Sefa Narin, Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, İlhan Depe, Hakkı Türker, Barış Gök, Muhammet Demir
1461 Trabzon: Metin Uçar, Emir Tintiş, Buğrahan Karslı, Hamza Özdemir, Ferhan Evren, Sami Satılmış, Veysel Karani Ünal, Sedat Dursun, Süleyman Güneş, Naim Saruhan Dönmez, Muhammed Emin Sarıkaya
Gol: Muhammet Demir (dk. 19) (Bursaspor) - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor