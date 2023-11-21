Bursaspor, TFF 2. Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı 1461 Trabzon FK maçı için antrenmanlarını sürdürdü.

Bursaspor, 1461 Trabzon FK maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, bugün yaptığı antrenmanla ligin 15. haftasında 1461 Trabzon FK ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 15. haftasında deplasmanda konuk olacağı 1461 Trabzon FK maçı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve sonuçlandırma oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek. - BURSA