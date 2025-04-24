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Bursa Uludağ Üniversitesi Kick Boks Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Bursa Uludağ Üniversitesi Kick Boks Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı
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Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonası'nda Bursa Uludağ Üniversitesi, 6 sporcu ile katılarak toplamda 5 madalya kazandı. Sporcular için önemli bir başarı sergileyen BUÜ, özellikle kadın takımının Türkiye 3.sü olmasıyla dikkat çekti.

Üniversitelerde eğitim gören sporcuların katıldığı Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonası'nda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) rüzgarı esti. 6 sporcu ile yarışlarda yer alan BUÜ, toplamda 5 madalya kazandı.

Bu yıl Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Kick Boks Şampiyonası'na 66 üniversiteden 350'nin üzerinde sporcu katıldı. Turnuvada farkını ortaya koyan BUÜ'nün 6 sporcusundan 5'i final gördü. BUÜ'lü sporculardan Enes Gezer 1., Öykü Güzelli 1., Berfin Yeşilfidan 1., Koray Sarı 2. ve Bahar Karışman da 2.'lik elde etti. Kadın sporcuların takım halinde Türkiye 3.sü olduğu yarışlarda yer alan ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan M. Beritan Calayır'da BUÜ'yü en iyi şekilde temsil etti.

Rektör'den Tebrik ve Teşekkür

Sporcuları ve antrenörlerini ağırlayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, elde ettikleri başarıdan dolayı her birini ayrı ayrı tebrik etti. Üniversite adına yarışan tüm sporcuların kendileri için son derece önemli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Derece almak bizim için ikinci planda kalıyor. Asıl olan öğrencilerimizin bu üniversiteye aidiyet hissetmeleri ve herhangi bir çıkar beklemeden turnuvalarda üniversiteleri adına ter dökmeleridir. Duyarlılıklarından ötürü gençlerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Danışman hocalarımızı ve birim sorumlularımızı da tebrik ediyorum. Siz mücadeleye devam edin. Bizler de sizlere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyarette Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Erkan Suveydas, BUÜ Spor Koordinatörü Öğr. Gör. Tuncer Topsaç ve Spor Müdürü Mehmet Arslan da hazır bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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