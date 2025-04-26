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Bursa'nın Fethinin 699. Yıl Dönümünde Rahvan At Yarışları Düzenlendi

Bursa'nın Fethinin 699. Yıl Dönümünde Rahvan At Yarışları Düzenlendi
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Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünde düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde rahvan at yarışları yapıldı. Etkinlikte 130 at farklı kategorilerde mücadele etti ve dereceye girenler ödüllendirildi.

Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünde Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında rahvan at yarışları düzenlendi.

Osmangazi Belediyesi tarafından, Armutköy Mahallesi Ata Sporları Parkı'nda organize edilen etkinlikte 130 at, "baş", "başaltı", "büyük orta", "küçük orta", "deste", "yerli doludizgin", "taze beşli", "kadınlar", "dörtlü taylar", "üçlü taylar" ve "ikili taylar" kategorilerinde mücadele etti.

Mahalle meydanında aracından inen ve burada ata binen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, rahvan at binicilerinin de eşliğinde Osmangazi etkinlik alanına geldi.

Başlangıcını Aydın'ın yaptığı, büyük rekabete sahne olan yarışların sonunda dereceye giren at sahipleri ve sporculara madalya ile kupaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Belediye Başkanı Aydın, ata sporuna gönül vermiş at sahipleri ve binicilerin hem geleneklerin yaşatılmasına hem de yeni neslin bu geleneksel etkinliği tanımasına fırsat sunduğunu belirterek "Önümüzdeki hafta düzenleyeceğimiz Uluslararası Osmangazi Tarihi Kent Koşusu ile yaklaşık 5 haftadır devam eden Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Günü etkinliklerini tamamlayacağız. Önümüzdeki yıl, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılını kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Spor
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