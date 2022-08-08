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Bursa haberleri! Bursaspor, 3 bin 756 adet yeni sezon forması sattı

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Bursa haberleri! Bursaspor, 3 bin 756 adet yeni sezon forması sattı

Bursa spor haberi | TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, yeni sezon formalarının satış rakamını paylaştı.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, yeni sezon formalarının satış rakamını paylaştı. Yeşil-beyazlı taraftarın toplu satışlar hariç 3 bin 756 adet forma aldığı belirtildi.

Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, maddi yönden gelecek her türlü desteği oldukça önemsiyor. Yeşil-beyazlı kulübün yeni tedarikçi firma ile anlaştığı yeni sezon formalarına ise taraftar oldukça ilgili gösterdi. Henüz Bursasporlu futbolcuların üstünde her hangi bir maçta görmemelerine rağmen Bursaspor taraftarı tam 3 bin 756 adet forma satın aldı. Bu rakama toplu satışların dahil edilmediği de belirtildi. Bursastore'dan yapılan resmi açıklama şu şekilde: "2022-2023 sezonu formalarımız satışa çıktığı tarihten itibaren toplamda 3756 adet satılmıştır. Destek veren taraftarlarımıza teşekkür ederiz. (Toplu Satışlar hariçtir)" - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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