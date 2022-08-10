Haber : Bursa haberi: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyayı Bursalı sporcu kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa haberi: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyayı Bursalı sporcu kazandı

 - Güncelleme:
Bursa haberi: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalyayı Bursalı sporcu kazandı

Edinilen Bursa gelişmesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesporlu taekwondocu Hatice Kübra İlgün 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı gümüş madalyayla tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu taekwondocu Hatice Kübra İlgün 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı gümüş madalyayla tamamladı.

Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Tokyo 2020'de üçüncü olarak Bursa'ya ilk Olimpiyat madalyasını kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesporlu taekwondocu, Konya'da gerçekleştirilen organizasyonda da madalyayı es geçmedi. Mayıs ayında Avrupa, Temmuz ayında ise Akdeniz Oyunları şampiyonu olan Hatice Kübra İlgün, İslami Dayanışma Oyunları'nda 57 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti. Organizasyonda çeyrek finalde Özbekistan'dan Madina Mirabzalova'yı mağlup eden Hatice Kübra İlgün, yarı finalde İran'dan Nastaran Valizadeh ile karşılaştı. Rakibiyle oynadığı maçtan da galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli taekwondocu, Fas'tan Nada Laaraj karşısında şanssız bir yenilgi alınca 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı ikinci olarak gümüş madalyayla tamamladı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hatice Kübra İlgün Konya Bursa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title