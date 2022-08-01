Bursa haber... Bursa Büyükşehir Belediyesporlu okçulardan tam isabet
Bursa haberlerine göre Minikler ve Yıldızlar Okçuluk İl Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, başarılı sonuçlarına yenilerini eklediler.
Minikler ve Yıldızlar Okçuluk İl Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, başarılı sonuçlarına yenilerini eklediler.
Osmangazi Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda miniklerde 9-12 yaş, yıldızlarda ise 13-14 yaş gruplarında sporcular madalya mücadelesi verdi. Olimpik okçuluk branşında gerçekleştirilen şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 5 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük olmak üzere 8 madalya kazanmayı başardı. Organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Taha İşbilir 9-10 yaş erkeklerde, Zeynep Çomak 11-12 yaz kızlarda, Ömer Berk Tekin 11-12 yaş erkeklerde, Bilal Numan İnan 13-14 yaş erkeklerde ve Nihan Nida Uzunsoy ise 13-14 yaş kızlarda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Şimal Gürdal 11-12 yaş kızlarda ikinci olurken, Salih Kerem Rençber 11-12 yaş erkeklerde ve Yekta Eren Turgut ise 13-14 yaş erkeklerde üçüncü olarak bronz madalya kazanmayı başardı. - BURSA