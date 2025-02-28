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Bursa'da Yeni Güreş Salonu Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Bursa'da Yeni Güreş Salonu Temel Atma Töreni Gerçekleşti
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Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Bursa'da inşa edilecek yeni güreş salonunun temel atma töreni düzenlendi. Törene spor camiasından önemli isimler katıldı.

Bursa'da inşa edilecek güreş salonunun temel atma töreni, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirildi.

Törene, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, milli sporcular ve antrenörler katılım gösterdi. Temel atma merasimi, sporcular ve davetlilerle birlikte butona basılması, Kur'an-ı Kerim okunması, kurban kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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