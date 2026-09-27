Haberler

Bursa'da yarın İtalya ile oynayacak A Milli Futbol Takımı, son antrenmanını yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da yarın İtalya ile oynayacak A Milli Futbol Takımı, son antrenmanını yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın saat 21.45'te Bursa'da İtalya ile karşılaşacak. Montella yönetimindeki son antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı; milliler gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 yenilmişti.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın İtalya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak yapıldı. Ay-yıldızlı futbolcular, antrenmanda maçın hazırlıklarını sürdürdü. A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın saat 21.45'te Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olurken, İtalya ise sahasında Belçika'ya 2-0 yenildi.

Türkiye ile İtalya arasındaki karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Darren England dördüncü hakem olarak görev alırken, Stuart Attwell VAR, Matthew Donohue ise AVAR olarak görev yapacak.

Karşılaşma yarın saat 21.45'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgelere dikkat

Çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgelere dikkat
Gençleşmek için Vietnam’a gitti, sonuç Türk uzmanların tepkisini çekti

Gençleşmek için Vietnam'a gitti! Son görüntüsü Türk uzmanları kızdırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi! Ödül yolundaki yazar diskalifiye edildi

Edebiyat dünyasında yapay zeka depremi
Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya hakkında kararını verdi
Bakan Gürlek'ten suç işleyenlere 'demir yumruk' mesajı! 'Tadını alacaklar'

Bakan Gürlek'ten "demir yumruk" çıkışı! "Tadını alacaklar"
Adana'da yolcu otobüsü alt geçitte tabela direğine çarptı! 11 yaralı, sıkışan şoför 2 saatte kurtarıldı

Otobüsün önü demir yığınına döndü! Şoförü çıkarmak 2 saat sürdü
Yeni Parti Esenyurt seçiminde ortalık karıştı! Kongre yarıda kaldı

Yeni Parti'de tekmeli tokatlı kavga! Kongre yarıda kaldı

Almanya’da hapis kararı iddiası: Biran Damla Yılmaz sessizliğini bozdu

Estetik borcu ve hapis iddiasıyla gündeme gelmişti! Sessizliğini bozdu