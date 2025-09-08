Bursa'da Rahvan At Yarışları Yoğun İlgi Görüyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışları ilgi gördü.

Orhaneli Belediyesince Çöreler Mahallesi'nde düzenlenen yarışlar, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, 4'lü tay, 3'lü tay ve tozkoparan olmak üzere 8 kategoride yapıldı.

Yarışların ilçeyle özdeşleştiğini söyleyen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Organizasyona çok sayıda ilden jokeyler katılıyor. İlgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu topraklar at nalına çok alışkındır. Bu yarışlar bizim ata sporumuzdur. Ecdadımızın bize bıraktığı bu mirasa sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Yarışlarda dereceye girenlerin ödülleri protokol mensupları tarafından verildi.