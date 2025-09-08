Haberler

Bursa'da Rahvan At Yarışları Yoğun İlgi Görüyor

Bursa'da Rahvan At Yarışları Yoğun İlgi Görüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhaneli ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışları, belediye başkanı Ali Osman Tayır'ın açıklamalarına göre, her yıl artan bir ilgiyle gerçekleştirildi. Yarışlar, 8 farklı kategoride yapıldı ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışları ilgi gördü.

Orhaneli Belediyesince Çöreler Mahallesi'nde düzenlenen yarışlar, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, 4'lü tay, 3'lü tay ve tozkoparan olmak üzere 8 kategoride yapıldı.

Yarışların ilçeyle özdeşleştiğini söyleyen Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Organizasyona çok sayıda ilden jokeyler katılıyor. İlgi her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu topraklar at nalına çok alışkındır. Bu yarışlar bizim ata sporumuzdur. Ecdadımızın bize bıraktığı bu mirasa sahip çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Yarışlarda dereceye girenlerin ödülleri protokol mensupları tarafından verildi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Spor
Prensip anlaşmaya varıldı! Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Prensip anlaşmasına varıldı! İşte F.Bahçe'nin yeni hocası belli gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar

Kavgayı bırakıp polislere böyle saldırdılar! İşte o meydan savaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.