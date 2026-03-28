Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası Bursa'da Başladı

Güncelleme:
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Bursa'nın Gürsu ilçesinde başladı. 22 spor kulübünden 96 sporcunun katıldığı şampiyonada, fiziksel engellerine rağmen sporcular zorlu parkurlarda mücadele etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası, Gürsu ilçesindeki Sporcu Fabrikası'nda gerçekleşti. Şampiyonada Türkiye'nin dört bir yanından katılan özel sporcular, hem birbirleriyle hem de zorlu parkurlarla yarıştı. Organizasyona 11 farklı ilden toplam 22 spor kulübü katılım sağladı. 96 sporcunun yer aldığı şampiyonada, tırmanış duvarına çıkan sporcular, fiziksel engellerine rağmen sergiledikleri performansla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Şampiyona, yarın devam edecek müsabakaların ardından son bulacak.

ŞENKAYNAĞI: HER GEÇEN GÜN SPORCU SAYISI ARTIYOR

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, para tırmanış branşının gelişimine dikkat çekerek, "Para tırmanış, sınırların yalnızca zihinlerde olduğunu gösteren bir branş. Federasyonumuza yeni eklenmesine rağmen bu yıl 3'üncüsünü düzenliyoruz. Her geçen gün sporcu sayımız artıyor. Bu da branşın geleceği açısından önemli" dedi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu

Barzani'nin konutuna saldırı! Dronların hedefi oldu
Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu!
İzzet Ulvi Yönter istifa etti, gözler Sedat Peker'de

Deprem etkisi yaratan istifa sonrası tüm gözler Sedat Peker'de

Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e

Lukaku adım adım Süper Lig'e
Akrabalarına nispet yapmak için tarlayı satıp pavyona gitti

Bu nasıl nispet yapmak? Tarla parası bir gecede buhar oldu

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok

Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu!
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
İsrail saldırılarının gölgesinde çocuk olmak! Görüntü yürekleri dağladı

Omuzundaki yük taşıdığından daha ağır! Görüntü yürek parçalıyor