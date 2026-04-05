Bursa'da "Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması" düzenlendi

Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması'nda, erkekler kategorisinde Murat Üstün, kadınlar kategorisinde ise Sevgi Duran birinci oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Bursa Valiliği öncülüğünde Merinos Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya, kadın ve erkek kategorilerinde toplam 213 sporcu katıldı.

Erkekler kategorisinde Atıcılar Tekkesi Geleneksel Türk Okçuluğu Spor Kulübü sporcusu Murat Üstün, kadınlar kategorisinde Hasanağa Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcusu Sevgi Duran birinciliği elde etti.

Erkekler kategorisinde ilk dörde giren yarışmacılara madalya ve ödüllerini, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor İşleri Şube Müdürü Fatih Turgut, kadınlar kategorisinde ilk dörde giren yarışmacılara ise Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naşit Gündoğan takdim etti.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
