Bursa'da Geleneksel Futbol Turnuvası Başladı

Bursa Muş İlder tarafından her yıl düzenlenen geleneksel futbol turnuvasının bu yıl 13.'sü, "Nevzat Kaya Sezonu" açılış maçıyla büyük bir katılım, ilgi ve coşkuyla başladı.

Toplam 3 grupta 18 Muşlu takımın, 263 sporcuyla 8 hafta boyunca mücadele edeceği turnuva, profesyonel hakemler tarafından yönetilecek. Turnuvada 52 müsabaka oynanacak ve sezon sonunda şampiyon belli olacak.

Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması ve spora teşvik edilmesi amacıyla fair play çerçevesinde düzenlenen turnuva, sponsor firmaların her geçen yıl artan desteğiyle büyümeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon, "Katil İsrail'in Filistin'deki soykırımını lanetlemek ve dikkati buraya çekmek" amacıyla "Filistin'e Destek, Siyonizme Lanet" mottosuyla Kudüs Fatihi "Sultan Selahaddin Eyyubi" adına düzenlenen turnuva, bu sezon ise Muş Spor Onursal Başkanı ve Trabzonspor İkinci Başkanı Nevzat Kaya adına gerçekleştiriliyor.

Bursa'da yaşayan binlerce Muşlunun bir araya gelerek özlem giderdiği, birlik ve dayanışmayı güçlendirdiği Muş İlder Futbol Turnuvası; hafta sonlarında oynanan kıran kırana maçlarla, halaylarla ve eğlencelerle ailelerin, gençlerin ve çocukların vazgeçilmez buluşma noktası haline geliyor. - BURSA