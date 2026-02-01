Haberler

Bursa'da Gece Skor Oryantiringi düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gece Skor Oryantiringi' etkinliği, kentin tarihi mekanlarında gençlerin spor yaparak stratejik deneyim kazanmalarını sağladı. Yaklaşık 300 lisanslı sporcu, harita ve pusula yardımıyla yarışarak eğlenceli bir müsabaka yaşadı.

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen 'Gece Skor Oryantiringi', kentin simge mekanlarının geceye yansıyan atmosferinde spor ve tarihi buluşturdu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, gençlerin hem sportif hem de stratejik bir deneyim yaşamaları amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, harita ve pusula yardımıyla, belirlenen süre içerisinde kontrol noktalarını bularak en yüksek puanı toplamak için yarıştı. Gece saatlerinde Koza Han, Fidan Han, Ulu Cami ve Uzun Çarşı gibi kentin sembol mekanlarında düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 300 lisanslı sporcu birincilik için kıyasıya mücadele verdi. Sporcular, hedeflerine en kısa sürede ulaşabilmek adına hem hız hem de strateji gerektiren parkur alanında tüm yeteneklerini sergiledi.

Etkinlik sayesinde çocuklar ve gençler, spor yaparken Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını da yakından tanıma fırsatı buldu. Müsabakaların ardından farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Yarışların Hanlar Bölgesi'nde yapılmasının etkinliğe ayrı bir keyif kattığını belirten sporcular, yağmurlu havanın da rekabeti artırdığını ifade etti.

Haber: Gökhan ÖZHAN-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı

İnfial yaratan video! Kız çocuklarını mutfakta böyle kovalamış
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var