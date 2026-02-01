Bursa'da Gece Skor Oryantiringi düzenlendi

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen 'Gece Skor Oryantiringi', kentin simge mekanlarının geceye yansıyan atmosferinde spor ve tarihi buluşturdu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, gençlerin hem sportif hem de stratejik bir deneyim yaşamaları amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, harita ve pusula yardımıyla, belirlenen süre içerisinde kontrol noktalarını bularak en yüksek puanı toplamak için yarıştı. Gece saatlerinde Koza Han, Fidan Han, Ulu Cami ve Uzun Çarşı gibi kentin sembol mekanlarında düzenlenen organizasyonda, yaklaşık 300 lisanslı sporcu birincilik için kıyasıya mücadele verdi. Sporcular, hedeflerine en kısa sürede ulaşabilmek adına hem hız hem de strateji gerektiren parkur alanında tüm yeteneklerini sergiledi.

Etkinlik sayesinde çocuklar ve gençler, spor yaparken Bursa'nın tarihi ve kültürel mirasını da yakından tanıma fırsatı buldu. Müsabakaların ardından farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Yarışların Hanlar Bölgesi'nde yapılmasının etkinliğe ayrı bir keyif kattığını belirten sporcular, yağmurlu havanın da rekabeti artırdığını ifade etti.

