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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu raketler madalya ve kupaları topladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu raketler madalya ve kupaları topladı

Kestel'de düzenlenen Yıldızlar ve Minikler Masa Tenisi Takım ve Ferdi İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları doldurdu.

Kestel'de düzenlenen Yıldızlar ve Minikler Masa Tenisi Takım ve Ferdi İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları doldurdu.

23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 150'ye yakın sporcu madalya mücadelesi verirken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu raketler, takım halinde 2 şampiyonluk, 1 ikincilik, 1 dördüncülük kazanırken, ferdi olarak 3 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük, 2 dördüncülük elde etti. Kestel Spor Salonu'nda düzenlenen İl Birinciliği'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, minik erkek ve kızlarda şampiyonluk kupasını kazanırken, yıldız erkeklerde ikinci, minik takımla mücadele ettiği yıldız kızlarda ise dördüncü oldu.

Ferdi müsabakalarda ise Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Muhammed Emin Kabadayı minik erkeklerde, Elanur Yılmaz minik kızlarda ve Emine Aydınay ise 2012 doğumlularda altın madalya kazanmayı başardı. Organizasyonda ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mert Şahin ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, Rümeysa Mayda minik kızlarda üçüncü, Barış Polat yıldız erkeklerde, Elanur Yılmaz yıldız kızlarda dördüncü olmayı başardı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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