Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan'ı Farkla Geçti
EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi AEK'i 37-29 yenerek avantajlı bir skor elde etti. Maçta ilk yarıyı 20-13 önde kapatan Bursa, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü. Rövanş 15 Kasım'da Yunanistan'da oynanacak.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi AEK'i 37-29 mağlup etti.

Üçevler Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Bursa temsilcisi, 20-13 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakadan 37-29 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Kasım'da Yunanistan'da oynanacak.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Spor
