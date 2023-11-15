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Bursa Büyükşehir Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u mağlup etti

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: İsmail Yıldırım, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Semih Çelik, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Ahmet Samet Baltacı, Mehmet Hacıoğlu)

RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Halil İbrahim Yücel, Far, Hakan Polat, Mejias, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Muhammed Aray, Görkem Yazgan)

Setler: 25-22, 27-29, 25-22, 31-29

Süre: 143 dakika (30, 39, 32, 42)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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