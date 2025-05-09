Bursa Büyükşehir Belediyespor, Play-Off İlk Maçında Üsküdar Belediyespor'u Yenerek Öne Geçti
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4 etabı ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 38-26 yenerek seride 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısını 20-11 önde tamamlayan Bursa, üstünlüğünü ikinci yarıda da korudu.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 3-4 etabı ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Üsküdar Belediyespor'u 38-26 yendi.
Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi takım, 20-11 önde bitirdi.
Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ve karşılaşmayı 38-26 kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, seride 1-0 öne geçti.
Eşleşmenin ikinci maçı, 11 Mayıs'ta yine Bursa'da oynanacak.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Spor