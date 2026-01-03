Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyesi'ni 31-24 mağlup etti ve ligdeki başarısını sürdürdü.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Ortahisar Belediyesi'ni 31-24 yendi.

Beşirli Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım, 15-10 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u 31-24 mağlup etti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
