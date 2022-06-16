Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı - Haberler

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı

Bursa'da 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışmaları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un altyapısından yetişen sporcular madalyaları topladı.

Bursa'da 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası ve Olimpik Deneme Yarışmaları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un altyapısından yetişen sporcular madalyaları topladı. Olimpik Atletizm Stadı'nda yaklaşık 1100 atletin yer aldığı şampiyonada Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya kazandı.

Kıyasıya çekişmenin yaşandığı organizasyonda geleceğin yıldız adaylarının mücadelesi alkış alırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü altyapısından yetişen sporculardan Sümeyye Nur Şirin disk atmada 42.95 ve gülle atmada 11.29, Nagehan Sümer de yüksek atlamada 1.50'lik derecesiyle Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün diğer sporcuları Ecrin Zeynep Geyik cirit atmada 34.10'luk derecesiyle Türkiye ikincisi olurken, Birsen Kuşoğ çekiç atmada 50.31, EcrenŞahinli gülle atmada 10.39 ve Şevval Tuğçe Baltacı da 300 metre engellide 48.66'lık derecesiyle Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Türkiye Bursa Spor Haberler

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