Hentbol: Kadınlar 50. Yıl Federasyon Kupası

THF Kadınlar 50. Yıl Federasyon Kupası finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 41-24 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İlk yarıda 21-14 önde kapatan Bursa ekibi, ikinci yarıda farkı açarak galibiyeti elde etti.

THF Kadınlar 50. Yıl Federasyon Kupası finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 41-24 mağlup ederek şampiyon oldu.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, Bursa temsilcisinin 21-14 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci devrede farkı daha da açan Bursa Büyükşehir Belediyespor, parkeden 41-24 galip ayrılarak kupa kazandı.

Bursa ekibinde Yeliz Özel ve Joao attıkları 9'ar golle müsabakanın en skorer ismi olurken, bu oyuncuları 7 gol kaydeden takım arkadaşları da Costa takip etti.

Üsküdar Belediyespor'da ise Diagouraga, 6 golle takımının en golcü ismi oldu.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
