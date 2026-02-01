Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda MC Sistem Yurdum'u 38-26 mağlup etti. İlk yarıyı 17-14 önde kapatan Bursa, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki haftanın kapanış maçında konuk ekip Bursa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 17-14 önde gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 38-26 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
