Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası yarı final
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın MSK Iuventa takımını 34-29 mağlup etti. Maçın ilk devresini 17-15 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın MSK Iuventa takımını 34-29 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk devresini ev sahibi takım, 17-15 önde tamamladı.
İyi oyununu ikinci yarıda da devam ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 34-29 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanş maçı 26 Nisan'da Slovakya'da oynayacak.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal