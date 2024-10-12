Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 38-18 yenerek tur atladı. İlk maçı da kazanan Bursa ekibi, iyi bir performans sergiledi.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ ekibi ZRK Tivat'ı 38-18 yendi. İlk maçı 34-25 kazanan Bursa ekibi, bir üst tura yükseldi.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Bursa temsilcisi 21-9 önde tamamladı.
İkinci yarıda da iyi oyunu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 38-18 galip ayrıldı ve tur atladı.